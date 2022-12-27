Фінансували окупантів: на Чернігівщині правоохоронці заблокували збут російської продукції

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Представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет росії для фінансування військової агресії.

Загалом до цього «пулу» входило 10 підприємств. Вони отримували з території росії моторні оливи, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар.

фінансували країну-агресора: на чернігівщині правоохоронці заблокували збут російської продукції

Отримані від реалізації кошти направлялися на територію росії. Бенефіціарний власник цих підприємств – як на території України, так і великої корпорації на території росії – громадянин рф.

Крім цього, в процесі слідства з’ясовано, що в період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин.

Національна поліція України

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