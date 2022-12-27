Фінансували окупантів: на Чернігівщині правоохоронці заблокували збут російської продукції

Представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет росії для фінансування військової агресії.

Загалом до цього «пулу» входило 10 підприємств. Вони отримували з території росії моторні оливи, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар.

Отримані від реалізації кошти направлялися на територію росії. Бенефіціарний власник цих підприємств – як на території України, так і великої корпорації на території росії – громадянин рф.

Крім цього, в процесі слідства з’ясовано, що в період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин.

Національна поліція України