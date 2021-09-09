Фінансування окупаційної адміністрації РФ на Луганщині — чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру

Луганською обласною прокуратурою повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, громадянка України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області на посаді так званого «заступника міністра промисловості ЛНР» створила організовану злочинну групу. До її складу увійшли посадові особи одного з великих підприємств Луганська: директор, головний бухгалтер та юрисконсульт, на якого зареєстровано підприємство.

Протягом 2015-2019 років учасники злочинної групи здійснили перереєстрацію підприємства у так званих «податкових та реєстраційних органах» окупаційної влади РФ, уклали угоди з суб’єктами господарювання, зареєстрованими на території Російської Федерації щодо поставки сировини та обладнання, забезпечили виготовлення продукції, яка реалізовувалася на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та у великому обсязі вивозилася до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України. Частина коштів, отриманих від продажу, перераховувалася до так званого «державного бюджету ЛНР» у вигляді «податків», що склпало понад 8 млн грн.

Наразі підозрювані оголошені у розшук.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури