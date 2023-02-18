Фіскала судитимуть за сприяння діяльності терористичної організації та розголошення державної таємниці

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у порядку здійснення спеціального досудового розслідування стосовно старшого оперуповноваженого Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України.

Йому інкриміновано сприяння діяльності терористичної організації, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах та замах на розголошення відомостей, що становлять державну таємницю (ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 328 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, контактуючи з учасниками незаконних військових формувань «ДНР» та виконуючи їх завдання, через електронні поштові скриньки передавав їм зібрані відомості щодо особового складу органів державної безпеки та розвідувальних органів України.

Також він передавав їм податкову звітність, інформацію з митної бази про зовнішньоекономічні операції держпідприємств оборонного замовлення щодо сум контрактів, переліку експортованих товарів і кінцевих отримувачів та іншу інформацію, яка становить державну таємницю.

Через ухилення від органів досудового розслідування та суду сплачену обвинуваченим заставу – 681 тис грн звернуто у дохід держави. Особу оголошено у розшук, судом надано дозвіл на затримання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора