Фізособу-підприємця судитимуть за заволодіння майже ₴1,5 млн. тергромади, виділених на капітальний ремонт школи

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 29-річного мешканця м. Вінниці, який зареєстрований, як фізична особа-підприємець, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений, як генеральний підрядник, уклав договір із відділом освіти, культури, молоді та спорту однієї з територіальних громад Хмільницького району на виконання робіт з капітального ремонту приміщення школи на суму понад 15 млн грн.

У подальшому підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, у актах виконаних робіт відображав завищені витрати на виплату заробітної плати, внаслідок чого територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду у розмірі майже 1,5 млн грн.

У разі доведення винуватості у вчиненні інкримінованих злочинів у судовому порядку, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури