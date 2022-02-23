Фотографу, якого судять за низку статевих злочинів щодо неповнолітніх, повідомлено про нову підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури фотографу, який обвинувачується у вчиненні ряду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, додатково повідомлено про підозру у створенні зображень порнографічного характеру (ч. 4, ч. 5 ст. 301 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік чинив на неповнолітніх дівчат психологічний тиск примушуючи їх до участі у створенні відвертих фото. Згідно із висновками експертизи, створені ним фотографії відносяться до дитячої порнографії.

Нагадаємо, що у 2021 році обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно вказаного фотографа (ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 156 КК України). Під час досудового розслідування встановлено, що чоловіком впродовж тривалого часу вчинялись різні дії сексуального характеру відносно малолітніх та неповнолітніх дівчат, ряд з яких носили насильницький характер. Йому інкримінували 11 епізодів злочинної діяльності, потерпілими є 7 неповнолітніх дівчат, двоє з них на час скоєння кримінальних правопорушень — не досягли 14-річного віку. Наймолодшій дівчинці на момент зґвалтування виповнилось лише 12 років.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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