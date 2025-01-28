Фотографували місце дислокації військової частини – на Полтавщині підозрюють двох місцевих жителів

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом жителям Кременчука та Кременчуцького району повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, юнаки отримали через месенджер Telegram пропозицію від співробітниці фсб рф щодо проведення підривної діяльності проти України в обмін на грошову винагороду.

У листопаді 2024 року вони виїхали до іншої області, де сфотографували місце дислокації однієї з військових частин. Отримані фотографії підозрювані передали замовниці через той самий месенджер.

Обох затримано, і наразі вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідчі та співробітники УСБУ в Полтавській області разом із Департаментом військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора