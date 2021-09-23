Франківець з початку року наїздив п’яним на 193 800 грн. штрафів, 15 діб арешту і 4 конфіскації авто

Івано-Франківський міський суд з початку року 5 разів притягнув до відповідальності за водіння у нетверезому стані Ярослава Прийдуна. Ще декілька разів чоловіка притягали за нетверезу їзду у 2016, 2019 та 2020 роках.

Останній раз суддя міського суду Іннеса Болюк визнала водія винним у нетверезому водінні 10 вересня 2021 року.

У матеріалах справи зазначається, що патрульні полісмени вночі 9 травня 2021 року на вулиці зупинили автомобіль «Volkswagen Golf». За кермом перебував Ярослав Прийдун. Патрульні побачили у водія ознаки сп’яніння, але той від освідчення відмовився.

В результаті патрульні склали на водія постанову за ч. 3 ст. 130 КУпАП.

На судові засідання водій декілька разів не з’явився. Суддя визнала водія винним у нетверезому водінні і призначила 51 000 грн штрафу з позбавленням права керування авто на 10 років та конфіскацією автомобіля.

Окрім цього, водій раніше був визнаний судом винним у нетверезому водінні у березні, травні, липні та серпні цього року.

Сумарно порушник за цими постановами має заплатити 193 800 грн штрафу. Також він відбув 15 діб арешту, а чотири рази суд постановляв конфіскувати його автомобіль. // Kurs