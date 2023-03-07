Франківського пенсіонера, який мріяв долучитися до армії російських окупантів, посадили на 5 років

Івано-Франківський міський суд визнав громадянина винним у виправдуванні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 лютого.

Під час контррозвідувальних заходів СБУ зʼясовано, що чоловік можливо причетний до агентурної мережі спецслужб Російської Федерації та виконує завдання по збору і передачі інформації щодо підрозділів ЗСУ в Івано-Франківській області. Зокрема, проявляє зацікавленість до 34 батальйону ТрО ЗСУ, збирає дані про озброєння і військову техніку підрозділу, кількість особового складу, маршрути пересування тощо. З вікон свого будинку він нібито знімав територію, де розміщується військова техніка, фортифікаційні споруди.

Знайшовся свідок, який розповів, що 27 березня і 28 травня минулого року, приїжджаючи до родичів, на загальній кухні гуртожитку неодноразово чув антиукраїнські вислови обвинуваченого, як він звеличує дії президента Путіна, а війська РФ називає визволителями. На критику чоловік реагував грубо, підвищував голос та погрожував сусідам, що коли в Івано-Франківськ прийдуть російська війська, то він їх усіх здасть за проукраїнську позицію.

У мережі «Однокласники» також виявлено акаунт цього чоловіка із закликами до «військової операції» РФ проти України, повалення конституційного ладу в Україні тощо. Російська агресія зображується як «звільнення» України від нацизму і захист РФ власної території від обстрілів. Обвинувачений поширював відеоролики, в тому числі запис, в якому міститься глузливе виконання державного гімну України.

Із матеріалів справи вбачається, що телефонні розмови чоловіка прослуховувались. Зафіксовано, що наприкінці травня минулого року він у телефонній розмові висловив підтримку РФ у бойових діях проти України і розповідав про коло своїх знайомих у Росії.

Також у додатку WhatsApp знайдено листування із громадянином РФ, аудіоповідомлення, в якому обвинувачений каже про свій намір вступити до збройних сил РФ, з приводу чого спланував поїздку до міста Запоріжжя для подальшого переходу на тимчасово окуповану територію. У переписках з іншими особами шляхом направлення їм аудіоповідомлень чоловік заперечував суверенітет і територіальну цілісність України, закликав до знищення української нації, а також казав про наміри приєднатися «зі зброєю в руках» до колаборантської діяльності у разі захоплення росіянами Івано-Франківської області.

У судовому засіданні обвинувачений заперечував свою причетність до злочину. Зокрема, пояснював, що його доступ до сторінки в соцмережі «Однокласники» заблоковано ще з 2014 року, а тому він не міг туди заходити і будь-що там викладати чи перепощувати.

Втім, суд визнав провину чоловіка доведеною і призначив йому 5 років позбавлення волі. Громадянин утримується під вартою ще з літа минулого року.