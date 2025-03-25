Гарантував уникнення мобілізації за хабар – на Закарпатті викрили посадовця залізниці

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури посадовцю залізниці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

У ході слідства правоохоронці встановили, що службова особа з числа керівництва Мукачівського локомотивного депо налагодила схему протиправного збагачення за рахунок охочих уникнути мобілізації.

Підозрюваний обіцяв чоловікам за грошову винагороду вирішити питання щодо оновлення їх військово-облікових даних і виготовлення документів про проходження військово-лікарської комісії. Після чого – працевлаштувати за сумісництвом у підрозділ залізниці.

Такі «послуги» він оцінив у 3500 доларів США.

Після отримання усієї суми коштів посадовця викрили та затримали. У суді йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести понад 142 тис. грн застави.

Досудове розслідування здійснює Ужгородське рай управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури