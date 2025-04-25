Гендерна рівність у грабіжників: у Харкові затримали жінку за скоєння розбійного нападу

В ході конфлікту зловмисниця погрожувала знайомій стартовим пістолетом, завдала тілесних ушкоджень та відібрала гроші.

Ввечері 22 квітня до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 38-річної мешканки міста. Жінка розповіла, що неподалік свого будинку на неї напала знайома. Конфлікт між жінками виник через давню заборгованість. 37-річна зловмисниця дістала стартовий пістолет та стала погрожувати потерпілій, нанесла кілька ударів і забрала гроші.

За адресою поліцейські встановили, що обидві сторони конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння. На місці поліцейські опитали свідків, зафіксували тілесні ушкодження та вилучили речові докази.

Під час проведення обшуку у зловмисниці вилучено стартовий пістолет, яким вона погрожувала заявниці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Фігурантка затримана у порядку статті 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу.

Відділ комунікації поліції Харківської області