Гендиректора столичного комунального підприємства затримано на хабарі у ₴50 тис.

Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно із Оболонським управлінням поліції ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під час передачі неправомірної вигоди затримано генерального директора одного із комунальних підприємств столиці та його спільника (ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, директор комунального підприємства за попередньою змовою із своїм знайомим з квітня 2020 року вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, яке розташоване в Оболонському районі столиці.

У ході контролю за вчиненням злочину 15.09.2020 вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 50 000 гривень.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру. За місцем їх роботи та проживання тривають обшуки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури