Гендиректора товариства, яке є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад ₴145 млн. податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора гендиректору товариства, яке є власником одного з найбільших ТРЦ у центрі м. Києва, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрювана за пособництва підконтрольних директорів субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності з січня 2019 року по грудень 2021 року умисно ухилилась від сплати ПДВ у сумі понад 145,8 млн грн.

Вони внесли до первинних документів відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора