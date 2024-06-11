Гендиректорку КП «Київводфонд» підозрюють у розтраті близько ₴200 тисяч під час буріння артезіанських свердловин у столиці

Зловмисниця, перебуваючи у змові з підрядником, підписала останньому акти приймання виконаних будівельних робіт, у які були внесені недостовірні відомості. За розтрату бюджетних коштів та службове підроблення посадовиці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили генеральну директорку КП «Київводфонд» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 (Розтрата бюджетних коштів у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, раніше між комунальним підприємством та приватною фірмою було укладено договори про будівництво бюветних комплексів у Дніпровському та Оболонському районах. По їх завершенню посадовиця, перебуваючі у змові із директором підрядної організації, підписала останньому акти виконаних будівельних робіт, завідомо знаючи, що їх вартість та обсяги виконання не відповідають дійсності.

Зокрема, під час проведення геофізичних досліджень спеціалісти встановили, що глибина свердловин значно менша ніж заявлена в офіційних документах. Таким чином, фігурантка переплатила за невиконані роботи близько 200 тисяч гривень бюджетних коштів.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва