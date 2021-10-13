Генпрокуратура загубила понад 700 тисяч гривень у справі про хабар для голови Держслужби зайнятості

Печерський суд Києва продовжив до кінця року строк досудового розслідування за фактом службової недбалості колишніх працівників управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 29 вересня.

У 2015 році голову Держслужби зайнятості затримали за підозрою в одержанні 622 тисяч 750 гривень неправомірної вигоди.

З 2016-го справа розглядається у Шевченківському суді Києва. Вилучені під час обшуків кошти та інші речі начебто залишилися на зберіганні в кабінеті № 295 по вул. Кловський узвіз 36/1 в місті Києві у старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бояна Д.В. Це окрім 622 тис. грн імовірного хабара ще 83 тисячі гривень і 2 500 доларів готівкою.

Але, відповідно до інформації начальника Департаменту документального забезпечення Офісу Генерального прокурора, згідно з актом приймання-передачі справ та документів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 18.03.2020, до вказаного Департаменту речові докази у кримінальному провадженні не передавались та в спеціально обладнаному приміщенні по вул. Борисоглібська, 18 в м. Києві, не зберігаються. Інформація про місцезнаходження коштів, що мають статус речових доказів у справі, відсутня.

З 30 вересня 2020-го ДБР за рапортом прокурора розслідує службову недбалість колишніх працівників Головного слідчого управління ГПУ.

За рік не вдалося завершити розслідування начебто у зв’язку з винятковою складністю справи, значним обсягом документів, які необхідно дослідити, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів від підприємств, установ та організацій, а також з огляду на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнь.

Відомо, що протягом року так і не був допитаний прокурор, який мав надавати докази у Шевченківському суді Києва, не отримано інформацію з суду щодо дослідження коштів у судовому засіданні та подальшої їх передачі на зберігання. Підозрюваних у справі також немає.

В Офісі Генерального прокурора мають бути витребувані документи щодо зберігання речових доказів. Також планується допитати всіх слідчих, які розслідували справу та брали участь в обшуках, їх керівників та всіх учасників обшуків. Має бути з’ясовано, за ким закріплювався службовий кабінет № 295 по вул. Кловський узвіз, 36/1 , в якому, відповідно до рапорту прокурора, залишилися на зберіганні речові докази.

У 2016 році ексначальниця управління матеріально-технічного забезпечення Державної служби зайнятості, яка вважалася спільницею в цій справі, уклала угоду про визнання винуватості і заплатила 25,5 тис. грн штрафу. За матеріалами справи, начальник служби начебто поділився з нею неправомірною вигодою, передавши 3200 грн