Генпрокурор повідомив про закриття тисяч кримінальних проваджень проти бізнесу

На цей час відкрито 20 тис. кримінальних проваджень проти юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців

Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Так, за результатами перевірки було закрито 3756 справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, на цей час відкрито 20 тис. кримінальних проваджень проти юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців. За словами генпрокурора, значна частина проваджень не розслідувалася або не містила доказів злочину.

«Формально ці провадження мали пояснення, проте – вони роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті – вони не мали судової перспективи. Щодо інших справ: у понад 4,7 тис. провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду», – каже він.