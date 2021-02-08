Гибель матери с ребенком в роддоме на Херсонщине: новые подробности трагедии

Спецкомиссия установила, что роженица не получила необходимых медицинских услуг

В Херсонской области после гибели матери с ребенком в роддоме причастные к трагедии медработники остались безнаказанными и продолжают работать. Адвокат пострадавшей семьи пытается доказать факт врачебной халатности, тогда врачам грозит тюрьма.

Как сообщает телеканал «Украина 24» в своем сюжете, акушерка, принимавшая роды, до сих пор работает.

Местный житель Дмитрий Бородай, который в один миг потерял жену Оксану и долгожданную дочь Анну, поделился воспоминаниями о трагедии. Его ребенок погиб от нехватки кислорода, а жена — от потери крови.

«Никого не было рядом, она кричала на всю больницу. Все это из-за гинеколога, посадить ее и всех посадить, чтобы виновные сидели за это убийство», — заявил он.

Спецкомиссия оценила качество предоставляемых роженице медицинских услуг как не соответствующие требованиям Министерства здравоохранения. Этот вывод предоставили адвокату семьи Бородай.

Из восьми врачей, которые имели отношение к смертельным родам, накажут только двух, причем символично. Врача-акушерку, которая не остановила кровотечение у роженицы, и неонатолога, который не спас младенца, отправят на стажировку.

На вопрос, почему именно таким было наказание за две смерти, журналисты ответа не получили.

Директор больницы отказался от общения, а врач-акушерка, на смене которой умерли роженица с младенцем, узнав о приезде съемочной группы, завершила прием пациентов, закрыла кабинет и исчезла.