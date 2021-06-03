Глас народа! Во Львове мужчина отправлял чиновникам письма с порно и матюками

Во Львове мужчина отправлял чиновникам Сыховской районной администрации и сотрудникам Высшей квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры письма с порноизображениями и нецензурной лексикой.

Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда.

Следователи выяснили, что мужчина через Укрпочту в течение 2020−2021 годов отправлял вышеупомянутым чиновникам порнографические изображения. В своих письмах он также использовал нецензурную лексику.

Как оказалось, мужчина находил фотографии в интернете, а затем распечатывал их на принтере.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, заменив приговор одним годом условного срока. // НВ