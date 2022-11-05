Годують обіцянками та вчать молодь за нормами квазіреспубліки – судитимуть колаборантів з Донеччини, серед яких і діюча депутатка

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Донеччини за фактами добровільного зайняття громадянами України посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року мешканка смт. Нікольське, будучи депутатом Нікольської селищної ради Маріупольського району Донецької області, перейшла на бік окупантів та надала згоду обійняти посаду так званої начальниці «пенсійного фонду с. Володарське» квазіреспубліки «днр». Колаборантка публічно розповідає журналістам про роботу псевдооргану та «забезпечення» мешканців пенсіями, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади.

Другий обвинувачений – мешканець м. Маріуполя у липні 2022 року також добровільно перейшов на бік ворога й обійняв посаду так званого начальника «відділу з питань молодіжної політики адміністрації м. Маріуполя» фейкової республіки «днр». До його обов’язків входить забезпечення та реалізація псевдодержавної молодіжної політики квазіреспубліки щодо патріотичного виховання дітей і молоді. Також під керівництвом зловмисника організовуються та проводяться відповідні «військово-патріотичні» заходи, спрямовані на викривлення подій, що зараз відбуваються в Україні.



Досудові розслідування здійснювались слідчими СУ ГУНП в Донецькій області та СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за оперативного супроводу УСР в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури