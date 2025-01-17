Голова БФ – посадовець столичного ДСНС – та двоє його спільників продавали позашляховики, завезені як допомога для військових

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадової особи ГУ ДСНС України у місті Києві та двох працівників благодійного фонду, який він очолював.

Досудовим розслідуванням встановлено, що коштом благодійного фонду під виглядом допомоги для військових до України ввозили позашляховики, яких військові так і не отримали.

Водночас задокументовано факт продажу трьох автомобілів (Ford, RAV 4, Touareg) покупцям, які не мають жодного відношення до сил оборони або ЗСУ.

Зазначені автомобілі продали за понад 500 тис. гривень.

Крім того, обвинувачені за 120 тис. гривень обіцяли допомогти військовозобов’язаному чоловіку завдяки їхньому фонду виїхати за кордон, втім жодної допомоги йому так і не надали.

Усіх трьох учасників групи судитимуть за обвинуваченням у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та за шахрайство (ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого в місті Києві, оперативний супровід забезпечили працівники Національної поліції України.

Пресслужба Київської міської прокуратури