Голова британської спецслужби: Росія під керівництвом Путіна готує фізичні атаки на Захід
Кіст-Батлер зазначила, що Москва “підживлює та надихає” хакерські угруповання, а “у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу”.
Попри кібернапади на країни Заходу Росія готується піти далі – здійснювати фізичні атаки.
Про це заявила очільниця Центру урядового зв’язку Британії Анна Кіст-Батлер, передає The Telegraph.
Агентство зв’язку “все більше стурбоване зростанням зв’язків між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях”.
Кіст-Батлер зазначила, що Москва “підживлює та надихає” хакерські угруповання, а “у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу”.
Зокрема, нещодавно громадянину Британії висунули звинувачення у підпалі в Лондоні, і прокурори інкримінували йому роботу на групу Вагнера.
Виступаючи на конференції CyberUK, Кіст-Батлер заявила, що “Путін не відмовився від своєї максималістської мети щодо підпорядкування населення України”.
Вона додала, що підтримка Києва з боку Великобританії залишається “стійкою”, а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни. // LB.ua