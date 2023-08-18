Голова однієї з ВЛК в Києві виготовляв довідки про непридатність до військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який складав та видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби.

Встановлено, що він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам.

Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тисяч доларів США.

Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Нагадаємо, організатора схеми — начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів США. Через день було затримано його спільника — начальника Голосіївського військкомату.

Голові ВЛК повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

ДБР