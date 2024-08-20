Голова ОТГ у Болградському районі та його пособники привласненили бюджетні кошти, виділені на ремонт будинку культури

За змовою чиновника, підрядника та інженера з технічного нагляду було привласнено більшу частину коштів, виділених на капітальне відновлення споруди. Зловмисникам загрожує позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що у 2018 році тоді ще голова однієї з сільрад Болградського району вступив у змову з директором місцевого підприємства, яке спеціалізується на будівельних роботах, з метою привласнення бюджетних коштів, що були виділені на капітальний ремонт будинку культури.

За словами начальника Болградського районного відділу поліції Романа Михайлова, чиновник забезпечив спільнику «перемогу» в тендерних закупівлях та внесення цих відомостей в електронну систему «Prozorro». А технічний нагляд та контроль за якістю й обсягами робіт за добу до підписання акту приймання виконаних будівельних робіт доручив представнику іншої фірми, директором якої є близька особа підрядника.

«Спільники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, вказавши, що виконали будівельні роботи в повному обсязі, які насправді не були завершені. На рахунок будівельної фірми перерахували повну суму – майже 700 тисяч гривень, що фактично була завищена майже на 500 тисяч», – зазначив керівник територіального підрозділу поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру, залежно від вчинених ними злочинних дій.

Голові сільради: за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ – внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб, ч. 1 ст. 366 ККУ – складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Підряднику: за ч. 4 ст. 191 ККУ – заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ – складання, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.

Інженеру з технічного нагляду: за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 ККУ – пособництво особою, яка наданням засобів, усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 ККУ – пособництво особою, яка наданням засобів, усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником щодо заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах.

Досудове розслідування відносно чиновника та підрядника вже завершено і обвинувальні акти скеровані до суду. Слідство щодо інженера з технічного нагляду триває.

За скоєне правопорушникам загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Болградський районний відділ поліції Одещини