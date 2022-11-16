Голова Рахункової палати, який хотів перевірити НАБУ, отримав від НАБУ… підозру і подав у відставку

Перед цим Рахункова палата запланувала аудит Національного антикорупційного бюро.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це йдеться в дописі Пацкана у Facebook.

Як пояснив очільник Рахункової палати, його установа запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

“Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З “гостинцем”- вручили підозру мені як ініціатору перевірки”, – розповів Пацкан.

Він зазначив, що не буде брати участі у влаштовуванні “політичних розбірок” і “закривати очі на безглузде використання коштів”.

Нагадаємо, раніше у Рахунковій палаті розповіли про порушення під час використання “ковідних” коштів. // LB.ua