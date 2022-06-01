Голова сільради, депутат та землевпорядник незаконно навиділяли землі зі збитками у мільйон гривень

Судитимуть членів організованої групи — колишню голову сільської ради, депутата та землевпорядника, протиправні дії яких призвели до виведення із державної власності 12 гектар сільськогосподарських земель. За процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури досудове розслідування завершено та зібрано достатню кількість доказів вини обвинувачених.

Наразі колишній голові однієї із сільських рад Олександрійського району, депутату цієї ж сільської ради та землевпоряднику інкримінується зловживання службовим становищем та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на майже 1 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України).

За версією слідства, вказані особи діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки офіційних документів (заяв громадян, протоколів та рішень сесій) передали у власність громадянам шість земельних ділянок загальною площею 12 га без проведення відповідних засідань сесій сільської ради. Відтак, вказані землі у результаті протиправний дій підозрюваних безпідставно передано у приватну власність. Як наслідок зловживань посадовців державним інтересам спричинено збитків на майже мільйон гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – УСБУ в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура