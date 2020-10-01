Голова сільради на Одещині брав по 1000 доларів США хабара за виділення в оренду земельної ділянки

Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із сільських рад Савранського району Одеської області, якого підозрюють у корупції.

Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із сільських рад Савранського району Одеської області, якого підозрюють у корупції.

Нагадаємо, що у серпні поточного року голова сільської ради одержав від громадянина 1000 доларів США хабара за виділення останньому в оренду земельної ділянки площею 15 га.

Посадовця затримали «на гарячому».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

!За цей злочин Законом передбачено до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури