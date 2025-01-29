Голова сільради підробив довідки, що є нібито спадкоємцем померлих родичів та привласнив 5 земельних ділянок

За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному колишньому голові однієї із сільрад Золочівщини. Йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2020 році підозрюваний, використовуючи своє службове становище, підробив довідки сільської ради, де зазначив неправдиві відомості. Зокрема, те, що є нібито спадкоємцем померлих родичів, які мали у власності 5 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Згодом чоловік звернувся до сесії сільради, яку очолював, із заявою про надання йому дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж цих ділянок.

Після виготовлення такої, видав за своїм підписом рішення сесії про її затвердження та передачу земельних ділянок загальною площею більше 1,5 га та вартістю понад 2 млн грн собі у власність.

Слідчі дії тривають. За клопотанням прокурора на земельні ділянки накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури