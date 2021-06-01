Головбуха та касира Миколаївської поліції судитимуть за хабарі при нарахуванні премій

Слідчі Теруправління ДБР у Миколаєві за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції направили до суду обвинувальний акт стосовно працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Начальник Управління — головний бухгалтер організувала злочинну схему заробляння грошей на преміях. Вона безпідставно нараховувала певним працівникам поліції завищені премії. За це вони мали віддати головбуху частину отриманих грошей.

Оперативники ДБР задокументували отримання головним бухгалтером 38 тис. гривень. Ці гроші були «сплачені» поліцейським за посередництва касира.

Головбух та касир були затримані відразу після отримання вже іншої «плати» у сумі 37 тис. гривень від іншого поліцейського.

Начальник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Касира Управління обвинувачують у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

ДБР