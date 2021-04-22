Голові земельної комісії Ужгородської міськради невідомі побили та порубали новенький кросовер

Голові постійної комісії Ужгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, депутату від політичної партії «Слуга народу» Володимиру Мильо невідомі побили та порубали новенький кросовер Skoda Kodiaq.

Про це, розмістивши відповідні світлини, повідомив Телеграм-канал «Балоган».

Автори інформації пов’язують інцидент з невиконанням фінансових «зобов’язань перед замовниками земельних ділянок» за підсумками «дерибанної» сесії.

Раніше депутату від «ОПЗЖ» Мирославі Роман злодії закидали цеглою будинок та побили вікна. // Закарпаття онлайн