Головлікар психлікарні під Кривим Рогом розповів подробиці вбивства санітара пацієнтом (фото розшукуваного)

18 липня пацієнт Гейківської обласної психоневрологічної лікарні забив до смерті санітара ніжкою від металевого стільця, забрав ключ та втік з установи. Як розповів головлікар Микола Жир, чоловік страждав шизофренією з раннього віку, через що отримав другу групу інвалідності. У лікарні він приймав призначені йому нейролептики, тому за ним не помічали агресивних дій.

Деталі того, що сталося у ніч проти 18 липня «Першому Міському» розповіли головлікар Микола Жир та лікуючий лікар вбивці-втікача Івана Світлана Кулєєва.

«Він вийшов о 3:00 зі звичайної палати, голосно з собою розмовляв – періодично він мав слухові галюцинації, — розповів головлікар Микола Жир. — Він рухався у сторону балкону палити. До нього, звісно, підійшов наш санітар — людина теж дуже досвідчена, він 20 років пропрацював в лікарні. Він підійшов до нього, щоб з’ясувати причини, чому він не спить. Хворий відразу почав проявляти до нього агресію: схопив металевий стілець, розбив його об підлогу і ніжкою металевого стільця завдав йому кілька ударів по голові. Один з яких, у скроню, виявився смертельним».

Після нападу пацієнт забрав у санітара службовий ключ, відчинив відділення і втік. О 4:00 про подію дізнався головлікар та правоохоронці. На даний час чоловіка досі шукають.

За збігом обставин, 18 липня загиблий санітар мав святкувати день народження, проте його життя обірвалося на 54-му році . У медзакладі працювала також і його дружина – теж санітаркою. Через вбивство медпрацівника у поліції відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 КК України «Вбивство».

Лікуюча лікар Івана Світлана Кулєєва, зазначила, її пацієнт знаходився у так званій спокійній палаті, де перебувають, в основному, дві-три людини. З своїми сусідами не конфліктував, хоча міг проявити агресію на словах, проте до насильницьких дій не доходило.

«У нас у відділенні під дією нейролептиків він міг інколи щось сказали, але агресивних дій він не робив. Такі хворі з тяжкою формою шизофренії злоякісною, як у нього, наступила вона у нього в ранньому віці, сформувався вже змішаний тип дефекту – лікуємо нейролептиками. Поступав до нас не перший раз, ремісії дуже короткі – нетривалий час він вдома, а потім знову поступав до нас. Останнім часом у нього був стабільний стан, як стався цей інцидент, не можу сказати», — зазначила лікарка.

Близько п’яти разів пацієнт повертався на лікування до Гейківської обласної психоневрологічної лікарні. Останній раз він потрапив сюди через агресію стосовно до своєї бабусі, матері та батька. Чоловік міг погрожувати рідним ножем.

Наразі місцеперебування утікача досі невідоме. Правоохоронці вважають, що він міг направитися у бік Миколаєва або Кривого Рогу. Іван проживає на Інгульці, тому його розшукують і там. Городянам, які впізнали розшукуваного, варто сповістити про це до поліції, зателефонувавши на «102».