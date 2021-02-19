Головного лікаря та інженера райлікарні на Вінниччині підозрюють у привласненні майже мільйона гривень

Гроші мали піти на ремонт лікарні

На Вінниччині слідчі оголосили про підозру головному лікарю однієї з райлікарень та інженеру технічного нагляду будівельно-технічної експертизи. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Їм інкримінують заволоділи бюджетними коштами в сумі майже мільйон гривень, виділеними на ремонт лікарні.

Як повідомляють у поліції, директор фірми-підрядника, яка мала головний лікар та інженер змовились із директором фірми-підрядника та привласнили бюджетні кошти.

Нині розслідується провадження за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) та ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення). Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Директору товариства, який виготовив та надав для підписання й оплати акт приймання виконаних будівельних робіт, що фактично не виконані в повному обсязі, підозра була оголошена ще 27 січня.

Нагадаємо, фірма-підрядник мала провести будівельні роботи та поточний ремонт у лікарні на загальну суму понад 2 млн грн.