Головного редактора новинного сайту на Закарпатті судитимуть за публічне виправдовування збройної агресії рф проти України
Відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Закарпатської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця за фактом поширення матеріалів у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України та глорифікація представників збройних формувань рф (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, обвинувачений, будучи головним редактором одного з регіональних новинних ресурсів, розміщував там пропагандистські матеріали, спрямовані на підтримку політики рф проти України. Крім цього, закарпатець розміщував такі ж текстові матеріали в групі в одній із соцмереж, яку адміністрував.
Публікації містили думку про правомірність дій країни-агресора, тези про «неонацистів» і «бандерівців», що активно поширювали проросійські ЗМІ. Експертизою підтверджено, що таким чином прихильник ідей «русского мира», поширював матеріали, виправдовуючи збройну агресію рф.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet