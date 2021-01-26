Головну бухгалтерку ОСББ на Київщині підозрюють у привласненні коштів

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру головній бухгалтерці об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за фактом привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч.1,3 ст.191 КК України).

Слідством встановлено, що вказана особа перерахувала на свої банківські рахунки майже 751 тисячу гривень, які призначались для утримання багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території.

Наразі фігурантці провадження повідомлено про підозру у скоєнні вказаного правопорушення. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури