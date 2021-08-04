Голову Харківської облради запідозрили в отриманні більше мільйона хабаря
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабаря.
Джерело: пресслужби НАБУ і САП
Деталі: Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката. // УПTweet