Голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії судитимуть за хабарництво

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як раніше повідомляв керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій комунального закладу охорони здоров’я, будучи службовою особою, вимагав у особи, що страждає хронічним захворюванням, грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США за присвоєння відповідної групи інвалідності.

Фігурант отримав 600 доларів, після чого повідомив, що решту грошових коштів необхідно передати в обумовлений строк, і лише після цього особа, в якої він вимагав неправомірну вигоду, матиме можливість отримати відповідні документи щодо присвоєння інвалідності.

Під час другого траншу, 7 липня 2020 року, голову МСЕК затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування здійснювало СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури