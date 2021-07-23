Голову міжрайонної МСЕК викрито у вимаганні хабарів за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито корупційну схему вимагання неправомірної вигоди за призначення групи інвалідності ветеранам АТО та ООС, організовану головою однієї із міжрайонних МСЕК (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії разом із спільником — колишнім лікарем військової частини, організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС.

Вказані особи вимагали до 5000 доларів США за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідством встановлено понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами вимагання неправомірної вигоди.

В рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США учасником АТО спільнику голови комісії.

22.07.2021 року голову комісії, його спільника — колишнього лікаря ВЧ та посередника затримано на «гарячому» після одержання ними 1500 дол. США неправомірної вигоди.

За місцем роботи та проживання затриманих проведено обшуки, під час яких вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів, значні суми коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру та подальшого звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Викриття корупційної схеми проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура