Голову правління та головного бухгалтера банку викрито у фальсифікації фінансових документів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові правління та головному бухгалтеру однієї банківської установи України за фактом фальсифікації фінансових документів фінансової організації (ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, Голова Правління банку та головний бухгалтер цієї установи, діючи у передній змові, у період 2018-2020 років вносили у фінансову звітність завідомо недостовірні відомості щодо начебто належного банку майна та надавали її до Національного банку України.

Так, достеменно знаючи, що цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, що розташований у Херсонській області, не належить фінансовій установі, підозрювані зазначали його наявність в активах банку з метою приховування його стійкої фінансової неспроможності, так як наслідок невизнання його неплатоспроможнім.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

На теперішній час вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у місті Києві та Кібердепартаментом Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура