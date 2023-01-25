Голову РВА на Сумщині підозрюють у незаконній націоналізації майна на ₴27,7 млн.

Керівник Сумської обласної прокуратури повідомив про підозру голові однієї з районних військових адміністрацій Сумської області, неналежне виконання службових обов’язків якого призвело до незаконної націоналізації майна (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, скориставшись воєнним станом та своїм службовим становищем, не маючи відповідних правових підстав, посадовець під виглядом націоналізації у березні 2022 року вилучив 41 російський залізничний вагон, що перевозив продукцію українських компаній. При цьому незаконно націоналізовано було не лише вагони, а й дизпаливо та скраплений газ, які вони перевозили.

Вилученим майном посадовець розпорядився на власний розсуд. Внаслідок таких дій голови районної військової адміністрації українські компанії зазнали збитків на загальну суму 27 млн 760 тис. грн.

На даний час за клопотанням прокурора в рамках зазначеного кримінального провадження рішенням суду накладено арешт на 41 залізничний вагон та їх передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. За попередніми даними, вартість вагонів становить понад 25 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією і м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура