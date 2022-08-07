Голову СБУ часів Януковича призначили курувати «спецслужби» окупованої Херсонської області, – ЗМІ

Російські окупанти призначили куратора так званих “спецслужб” у Херсонській області. Ним став глава СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександр Якименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання “ МОСТ “.

Зазначається, що маріонетковий орган отримав назву “Державна служба безпеки України”. ЗМІ вказують, що зараз є гарантовані докази того, що Росія надіслала Якименка до Херсона.

Що відомо про Якименка

Колишній голова СБУ часів президента-втікача Януковича є чинним громадянином Росії та проходив службу в армії окупантів.

У 2013 році його, з порушенням законодавства, призначили керівником Служби безпеки України. На цій посаді він “відзначився” тим, що намагався втягнути СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року.

Якименко після усунення Януковича від влади втік до Росії.

За причетність до спроб придушити Євромайдан йому повідомляли про підозру щонайменше 4 рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

У 2020 році росіянина, за інформацією видання “Українські новини”, заочно заарештував Печерський районний суд міста Києва.