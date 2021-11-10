Голову сільради викрито на хабарі у $1000 за дозвіл на розміщення торгівельних павільйонів

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затримано голову однієї з селищних рад на Одещині під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, голова одержала 1000 доларів США за вирішення питання щодо надання дозволів на розміщення двох торгівельних павільйонів на території селищної об’єднаної територіальної громади.

В жовтні цього року жінка одержала першу частину коштів за рішення селищної ради про виділення підприємцю першої земельної ділянки для розміщення торгівельного павільйону. Під час передачі рішення сільради про надання дозволу на розміщення ще одного павільйону та одержання другої частині коштів жінку затримали правоохоронці.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення посадовиці про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури