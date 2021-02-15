Голову Сумської обласної ради звинуватили у зловживанні службовим становищем

Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, зловживаючи службовим становищем, втручається в роботу комунального підприємства, визначає підрядником виконання ремонтних робіт у НКП «СОЦЕМД та МК» будівельну фірму ПАТ «СумБуд» в обхід тендеру, — про це заявив начальник Управління майном Сумської обласної ради Дмитро Нагорний.

За його словами, на офіційному сайті Сумської обласної ради зафіксовано злочин, а саме – намір заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах за попередньою змовою між головою Сумської обласної ради Віктором Федорченком та посадовими особами ПАТ «Сумбуд». Очільник обласного парламенту, зловживаючи службовим становищем, втручається в роботу комунального підприємства, визначає підрядником виконання ремонтних робіт у НКП «СОЦЕМД та МК» будівельну фірму ПАТ «СумБуд», і оскільки в статті йдеться про початок виконання робіт протягом тижня, то обумовлена схема заключення договору і заволодіння бюджетними коштами має пройти в обхід тендеру.

Говорячи про Віктора Федорченка, Дмитро Нагорний зауважив, що він неодноразово намагався розтлумачити колишньому забудовнику, що після зайняття посади голови облради він вже не бізнесмен, що його дії на посаді голови повинні бути в межах повноважень згідно чинного законодавства, і що він, як посадова особа органу місцевого самоврядування 1 категорії, за підслідністю під пильним оком НАБУ з моменту оголошення результатів голосування за його кандидатуру. Певно застереження не подіяли. Спокуса провести схему взяла гору.

«Вікторе Михайловичу, я так розумію, до девізу «В ж…пу ваш Бюджетний Кодекс!» можемо додати в те ж місце і «Закон про публічні закупівлі»? Тоді вже не соромтеся, давайте вже нехай ваша компанія ТОВ БВКК «Федорченко» отримує всі підряди оминаючи тендерні процедури! Всі, в тому числі і я задавав собі питання – навіщо успішному бізнесмену посада голови обласної ради?! Думаю, тепер всім все зрозуміло… І також зрозуміло, навіщо ліквідовувати Управління майном СОР…», – резюмував Дмитро Нагорний. // sumy.today