Голову територіальної громади на Київщині викрито в отриманні хабаря та розтраті місцевого бюджету

Посадовець вимагав та в подальшому отримав від підприємця гроші за укладання договору щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт в прибережній смузі річки Десна. Крім того порушник ініціював оплату послуг, які вже фактично були виконані, тим самим здійснивши розтрату державних коштів.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників управління стратегічних розслідувань у Київській області та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили голову територіальної громади на Київщині в одержанні неправомірної вигоди та розтраті місцевого бюджету.

Правоохоронці встановили, що в квітні цього року 36-річний посадовець зустрівся із підприємцем з метою залучення фірми останнього для проведення аварійно-відновлювальних робіт в прибережній смузі річки Десна та будівництві необхідних берегоукріплюючих гідротехнічних споруд. Під час спілкування порушник висунув своєму співрозмовнику вимогу в необхідності надати йому неправомірну вигоду в розмірі 15% від загальної вартості робіт, що становить майже 50 000 гривень, інакше договір укладено не буде.

Також під час подальшої співпраці підозрюваний запропонував чоловіку підписати акт прийому виконаних робіт із здійснення топографо-геодезичної зйомки місцевості, яка вже була фактично виконана, тим самим розподіливши бюджетні кошти у розмірі 124 000 гривень за її розробку між собою.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому грошей.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – це одержання неправомірної вигоди службовою особою та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція найбільш тяжкого покарання передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва