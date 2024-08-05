Горбатих могила справить? Судитимуть епосадовців АРМА, які могли привласнити майже $400 тисяч

Вони підробили рішення суду про скасування арешту з коштів, а тоді перерахували їх на банківський рахунок однієї фізичної особи.

До суду скерували справу щодо колишніх посадових осіб Агентство з розшуку і менеджменту активів за обвинуваченням у заволодінні майже 400 тисяч доларів.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних – колишні тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, два адвокати (посади вказані на момент вчинення злочину).

Слідство встановило, що у серпні-грудні 2020 зловмисники незаконно заволоділи коштами $398 тис, які отримало в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження.

“З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою”, – повідомила прокуратура.

Матеріали щодо фізичної особи, яка фігурує у справі, виділили в окреме кримінальне провадження. // LB.ua