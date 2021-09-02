Горе-крадія затримали за допомогою паспортних даних, які він сам надав потерпілими

Учора патрульних викликали на проспект Академіка Глушкова з приводу крадіжки. Працівник магазину розповів, що до них прийшов клієнт, який бажав купити телефон у кредит.

Під час оформлення необхідних процедур чоловік надав свій паспорт та дозволив сфотографувати його з документом. Надалі клієнт очікував завершення процедури за столом, на якому лежав телефон.

Персонал магазину надав патрульним відео, як громадянин роздивляється гаджет, кладе його в рюкзак та виходить, скориставшись тим, що продавці відволіклися.

Патрульні взялися перевіряти ймовірного крадія за паспортними даними. Інспектори з’ясували його адресу проживання та вирушили до будинку.

Чоловіка зустріли на балконі загального користування. Свою причетність до події він спочатку заперечував, а потім зізнався, що рюкзак з телефоном, в який він вже встиг вставити свою картку знаходиться у квартирі.

Патрульні затримали чоловіка. Для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації його діям затриманого, разом з речами, доставили до Голосіївського управління поліції.

Патрульна поліція Києва