Горе-матір на три дні покинула 1,5-річну доньку одну у квартирі на 12-му поверсі без їжі та води

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 19-річній громадянці за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана залишила свою 1,5-річну доньку одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова.

Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

Як стало відомо, «небайдужа» матір пішла «в гості» до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку збройних сил рф, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка живе у своєї бабусі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура