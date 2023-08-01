Гостя нанесла тілесні ушкодження і викрала дітей: поліцейські Прикарпаття оперативно розшукали малолітніх та затримали зловмисницю

Фігурантка гостювала у заявниці. Скориставшись відсутністю багатодітної матері, жінка вчинила конфлікт зі старшою донькою, а двох молодших викрала. Співробітники ювенальної превенції буквально за дві години виявили зловмисницю та малолітніх.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 38-річної жінки, яка тимчасово проживає у Надвірнянському районі. Заявниця повідомила, що знайома, яка приїхала до неї погостювати, скориставшись її відсутністю за місцем проживання, нанесла тілесні ушкодження її старшій 12-річній доньці обухом сокири. Окрім цього вона забрала з дому двох малолітніх дітей та пішла у невідомому напрямі.

На розшук малолітніх був орієнтований особовий склад поліції Прикарпаття. Проведено всі невідкладні розшукові дії.

Поліцеські з’ясували, що фігурантка з викраденими дітьми намагалась покинути область. Утім їй це не вдалося.

Невдовзі правоохоронці виявили її поблизу центру Івано-Франківська.

Немовля та 3-річну дівчинку поліцейські одразу відвезли до Івано-Франківської ОДКЛ. До медичного закладу також транспортували 12-річну потерпілу. Наразі життю на здоров’ю дітей нічого не загрожує.

41-річну жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їй про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено ряд експертиз.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини