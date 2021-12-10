Готовились к убийству: новые подробности о горевшем Opel с автоматом в центре Днепра (фото)

8 декабря в Днепре на проспекте Яворницкого горел автомобиль Opel, внутри которого после тушения нашли автомат.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

На парковке возле жилого дома в центре города горел автомобиль. После того как его потушили в багажнике был найден автомат «Калашникова», оружие было прикреплено к полу кузова при помощи домкрата, а ствол направлен в сторону жилого дома по проспекту Яворницкого, 25.

Также в машине нашли несколько гильз и патроны. Просмотрев камеры видеонаблюдения полицейские обнаружили, что из данного автомобиля 8 декабря в 09:20 прозвучала автоматная очередь в сторону жилого дома №25, после чего машина вспыхнула.

Выяснилось, что выстрелили из автомата при помощи дистанционного электропривода, то есть в машине никого не было. На самом здании были обнаружены повреждения кладки и дверей подъезда. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту было открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (приготовление к убийству) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.