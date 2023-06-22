Грабіж та розбійний напад на жителів Коростеня – нападника ув’язнили на 7 років

За публічного обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні грабежу, поєднаного з насильством, небезпечним для здоров’я потерпілого та розбою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що грабували та скоїли розбійний напад на коростенців житлового мікрорайону 26-річний житель Коростеня разом із своїм спільником (наразі оголошений у розшук).

Події відбувалися декілька років тому. Грабіжники опівночі вистежили чоловіка на одній з центральних вулиць, неподалік від багатоповерхівки, та напали на нього, скориставшись відсутністю сторонніх людей. Зокрема, підійшовши впритул, один з них раптово вдарив потерпілого кулаком в обличчя, від чого той впав.

Тоді зірвали з чоловіка срібний ланцюжок, а також забрали ще й мобільний телефон і годинник.

Вже через декілька днів, вранці, близько дев’ятої години, скоїли наступне пограбування. Зловмисники напали на жінку та, застосувавши фізичну силу, зірвали з неї золотий ланцюжок з хрестиком і ладанкою.

Наразі вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури