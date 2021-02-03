Грабіжника, який напав на дівчину з Гавришівки, взяли під варту без права внесення застави

Перелякана дівчина віддала непроханому гостеві всі заощадження – більше 100 тисяч гривень, $ 700, а також особисті речі

Сьогодні, 3 лютого, у Вінниці взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на дівчину з Вінницького району. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

53-річного підозрюваного триматимуть під вартою два місяці без права внесення застави.

Як повідомлялося раніше, учора, 2 лютого, у Вінниці затримали чоловіка, який у масці на обличчі й озброєний пістолетом увірвався до будинку в приміському селі Гавришівка, зв’язав 21-річну дівчину і погрожував їй убивством. Перелякана дівчина віддала непроханому гостеві всі заощадження – більше 100 тисяч гривень, $ 700, а також особисті речі.

Затриманий чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Йому оголошено про підозру у вчиненні розбійного нападу. За такий злочин передбачено до 12 років ув’язнення.