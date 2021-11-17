Грабували людей, ретельно плануючи кожен злочин — на Тернопільщині судитимуть чотирьох осіб

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох жителів м. Львів, які вчиняли розбійні напади та грабежі у Тернопільському районі та м. Чернівці (ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що четверо львів’ян скоїли грабежі та розбої на території Тернопільської та Чернівецької областей впродовж грудня 2020 – лютого 2021 року. До моменту вчинення злочинів особи ретельно готувались, слідкували за майбутніми жертвами, вивчаючи їх спосіб життя.

Під час розбійного нападу у Чернівцях, зловмисники довгий час стежили за автомобілем потерпілих. Щоб змусити транспорт зупинитися – вони привели в дію вибуховий пристрій, вмонтований ними в освітлювальну лампу салону автомобіля. Після того, як потерпілі вийшли з авто, щоб усунути несправність, підозрювані напали на водія і пасажирів, побили та заволоділи їх коштами в сумі 140 000 євро.

При нападі на жінку у Тернопільському районі, підозрювані замаскувались під осіб, що доставляють в помешкання питну воду. Завдяки цьому, їм вдалось непомітно наблизитись до місця проживання потерпілої, вирвати з її рук сумку з грошима й утекти.

Правоохоронці затримали зловмисників у аеропорту в м. Бориспіль, коли останні повертались з відпочинку, організованого за гроші, здобуті нападами на громадян.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури