Громаді Києва повернуто незаконно відчужену квартиру вартістю понад ₴1 млн.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири вартістю понад 1 млн гривень.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні встановлено, що шахраї підробили свідоцтво про право власності незаконно заволоділи комунальним майном, а саме квартирою, яка розташована на провулку Волго-Донському у Дарницькому районі м. Києва.

Враховуючи викладене, прокуратура заявила позов, який судом задоволено.

Наразі рішення суду реально виконано – право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою.

Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство), процесуальне керівництво в якому здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Київська міська прокуратура