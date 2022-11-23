Громаді Києва повернуто незаконно відчужену квартиру вартістю понад ₴1 млн.
Шевченківська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири вартістю понад 1 млн гривень.
Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні встановлено, що шахраї підробили свідоцтво про право власності незаконно заволоділи комунальним майном, а саме квартирою, яка розташована на провулку Волго-Донському у Дарницькому районі м. Києва.
Враховуючи викладене, прокуратура заявила позов, який судом задоволено.
Наразі рішення суду реально виконано – право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою.
Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство), процесуальне керівництво в якому здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.Tweet